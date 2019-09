Bachmayer: Was bei der Wahl passieren wird

Dazu kommen noch Kritik von blauen (Ex-)Granden, und das Chaos an der FP-Spitze, das nach der Wahl noch deutlich zunehmen wird. Nach der Wahl werden dort die Schuldzuweisungen und Rachefeldzüge erst richtig ausbrechen.

Dreierkoalition bringt Prestige

Am Wahlsonntag wird in erster Linie die ÖVP vom FP-Chaos profitieren, der Rest geht an Nichtwähler; vielleicht fallen ein paar Stimmen für Pilz ab. Kaum Verschiebungen sind daraus bei Grünen und Neos zu erwarten. Sie profitieren aber auch essenziell, weil nun eine VP-FP-Koalition undenkbar geworden ist. Eine Dreier-Koalition scheint nun fast sicher.