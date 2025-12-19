Nachdem die Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei mitangeklagte Finanzbeamte vom Oberlandesgericht Linz gekippt wurde, müssen diese kommendes Jahr erneut vor Gericht. Wie die Presse am Freitag berichtete, wird sich die Republik Österreich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte anschließen. Auch von den beiden Finanzbeamten sowie vom Kronzeugen Thomas Schmid , ehemals Generalsekretär im Finanzministerium, will man Schadenersatz .

Im Falle Wögingers brachte die Republik in den vergangenen Wochen einen Schriftsatz der Finanzprokuratur beim Landesgericht Linz ein. Darin heißt es, dass die Republik sich nun als Privatbeteiligte dem Strafverfahren anschließe und einen zivilrechtlichen Schadenersatz geltend mache. Das Landesgericht Linz kann in so einem Fall zivilrechtlich Geschädigten den vollen Betrag, aber auch einen Teilbetrag zusprechen. Kommt die Republik über das Strafgericht nicht zum gewünschten Betrag, könnte sie noch versuchen, diesen (von allen vier) vor einem Zivilgericht einzufordern, berichtete die Tageszeitung.

Bezüglich der zwei Finanzbeamten und Thomas Schmid dürfte es etwas komplizierter sein. Da sie aus einem Dienstverhältnis zum Bund heraus agiert haben, muss der Staat sie laut Gesetz zuerst auffordern, zu zahlen. Erst wenn sie dies innerhalb einer dreimonatigen Frist nicht tun oder es schon vorher ablehnen, kann sich die Republik zumindest bezüglich der zwei angeklagten Beamten ebenfalls als Privatbeteiligte dem Strafverfahren anschließen.