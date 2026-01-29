Asyl: Ehemaliger Traiskirchen-Leiter fordert Historikerkommission

Der ehemalige Leiter der Asyl-Bundesbetreuungsstelle Traiskirchen, Franz Schabhüttl, fordert die Einsetzung einer Historikerkommission zur Flüchtlingsbewegung Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Zehn Jahre nach den Ereignissen des Jahres 2015 sei eine sachliche und umfassende Aufarbeitung der damaligen Asyl- und Migrationspolitik dringend geboten. Die Entwicklungen dieser Jahre hätten bis heute tiefgreifende Auswirkungen auf Staat, Gesellschaft und demokratische Institutionen.

Seine persönlichen Ansichten macht Schabhüttl in einem Schreiben an die APA bereits klar: "Die Ideologie der unbeschränkten Massenaufnahme wurde totalitär eingefordert. Widerspruch war Rassismus und endete in Verachtung und Verbannung der Meinung aus dem öffentlichen Diskurs. Wer das Eigne schützen wollte, war rechts. Wer sich nicht beteiligen wollte am kulturellen und gesellschaftlichen Selbstmord, wurde mit abwertenden oder lächerlich machenden Etiketten bedacht."