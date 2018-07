Asyl-Debatte: Rote Überholmanöver im blauen Revier

Am Ende waren es vier Sätze, nicht mehr. Und glaubt man Menschen, die nahe dran sind an Hans Niessl, dann hat der burgenländische SPÖ- und Regierungschef die Sätze nicht einmal mit besonderem Vorsatz zu Protokoll gegeben. „Ein weiteres Problem, über das gar nicht erst geredet wird, sind die vielen illegal aufhältigen Migranten in Österreich. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass das rund 250.000 Menschen sind. Das ist eine Stadt wie Graz. Kein guter Zustand.“

Eine Viertelmillion Illegale tummelt sich im Lande – und niemand tut etwas?

Ja, so konnte man die Aussage des burgenländischen Landeshauptmannes durchaus lesen.

Und, Überraschung!, Niessls politische Konkurrenz tat genau das mit Leidenschaft.

Die FPÖ geißelte die Feststellung als „substanzlosen Populismus“. Die ÖVP empfahl dem burgenländischen Landeshauptmann, seinen Job zu machen – und nicht SPÖ-Parteisekretär zu spielen. Und die Neos fragten spitz, ob die SPÖ neuerdings „beim nationalistischen Getue mitzündle, um die Rechtspopulisten rechtsaußen zu überholen.

Das ist, wenn man so will, auch gleich der schwerste Vorwurf, der Christian Kern und der SPÖ – direkt oder versteckt – gemacht wurde: Sie versuche bloß mitzuschwimmen in dem, was man bei der Flüchtlings- und Asylpolitik für mehrheitsfähig oder populär halten könnte.

Aber will die SPÖ das tatsächlich?

Und vor allem: Kann und soll sie das?

Nein, antwortet Julia Herr. Die wortgewaltige Chefin der Sozialistischen Jugend fasst ihre Kritik in einem Satz zusammen: „Die SPÖ wird nie die bessere FPÖ werden.“

Das weiß natürlich auch ein Hans Niessl, aber: Warum sagt er dann, was er sagt?