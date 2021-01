Astra Zeneca: "Zählt Gewinnmaximierung mehr als Menschenleben?"

Also doch: Der Hersteller Astra Zeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal mehr Impfstoff an die EU liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend mit. Das ist allerdings noch immer nur die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen.

Die Debatte um den Impfstoffhersteller und dessen Lieferengpässe ist damit nicht vom Tisch. Österreich hat Astra Zeneca nur für bis zu 64-Jährige empfohlen. Das verkündete das Nationale Impfgremium Sonntagabend.