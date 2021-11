Arbeitsminister sieht Österreich und Griechenland vor ähnlichen Herausforderungen

"Griechenland muss große Herausforderungen am Arbeitsmarkt meistern", sagt Arbeitsminister Kocher. Österreichs Arbeitsmarkt stehe zwar insgesamt deutlich besser da, "manche Fragestellungen sind aber nicht unähnlich zur österreichischen Situation", so Kocher weiter. Gerade die Saisonalität des Arbeitsmarktes stelle einen "wichtigen Aspekt für die Arbeitslosenversicherung dar".

Zur Veranschaulichung: In Österreich sind im April um 50.000 Menschen weniger im Tourismus beschäftigt als im Juli. In Griechenland sind laut Eurostat 45 Prozent der über 538.000 Beschäftigten im Tourismus nur saisonal beschäftigt. In beiden Ländern ist man nun bestrebt, das Arbeitslosenversicherungssystem zu reformieren und an die Herausforderungen - auch ob der Pandemie - anzupassen.

Die monatliche Grundleistung des Arbeitslosengeldes beträgt in Griechenland derzeit 399,25 Euro und wird bei höherem Einkommen entsprechend angehoben. In Österreich wird derzeit über ein degressives Arbeitslosengeld nachgedacht. Das heißt, dass zu Beginn der Arbeitslosigkeit die Leistungen höher sind und mit zunehmender Dauer niedriger werden. Allerdings sollen sie, so die zuständigen Sozialsprecher und Minister, nie unter die derzeitige Nettoersatzrate von 55 Prozent sinken.