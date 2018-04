Arbeitslosenrate soll weiter sinken: Jetzt muss es das AMS richten

Experten sind skeptisch, ob sich solch eine Reform spürbar positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirken werde. Helmut Mahringer vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) plädiert dafür, viel mehr in die Prävention gegen Arbeitslosigkeit zu investieren – zum Beispiel ins Bildungssystem. Speziell bei Problemgruppen wie Älteren oder gesundheitlichen Beeinträchtigten müsse man alles tun, um sie länger im Berufsleben zu halten, „bevor sie Kunden beim AMS“ werden, so Mahringer zum KURIER. Und: „Die Arbeitslosigkeit liegt nicht an der mangelnden Effizienz im AMS.“

Das sieht grundsätzlich auch Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien (IHS) so. Er nennt etwa das Wirtschaftswachstum als maßgeblichen Faktor für die Arbeitslosigkeit sowie Investitionen in die Qualifikation. Hofer zum KURIER: „Ich bin skeptisch, was kurzfristige Maßnahmen und eine rot-weiß-rote Beschäftigungspolitik angeht. Es braucht langfristige Maßnahmen, also Prävention und Qualifikation. Das AMS kann nicht alles machen.“