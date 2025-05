Hetze und Rassenwahn: "Das schärfste Schwert dagegen ist die Bildung"

Am 5. Mai 1945 haben Soldaten der 3. US Army Mauthausen erreicht und befreit; in der diesjährigen Gedenkfeier wurde besonders der Opfer des NS-Euthanasieprogrammes im Schloss Hartheim gedacht.

Es lag an Peter Haubner , dem Zweiten Nationalratspräsidenten, das an diesem 5. Mai im Parlament zu beantworten.

„Wissen und Bildung", sagt Haubner, "sind das schärfste Schwert gegen Hetze und Hass. „Der 5. Mai ist unser Bekenntnis zur historischen Verantwortung. Unser Bekenntnis zu einem ,Nie wieder'." Denn wer das Böse vergesse, so zitierte Haubner eine Inschrift in Mauthausen, der erteile die Erlaubnis, dass es sich wiederholt.

Was in Hartheim und europaweit von den Nationalsozialisten verbrochen wurde, sei freilich kein Zufall gewesen, sondern „ein perfides Verbrechen“, das emotionslos verwaltet wurde. „Ein Akt des Zynismus.“

Mittlerweile hat Rosenkranz die operativen Geschäfte im Fonds an Haubner abgegeben; und auch an der Gedenkveranstaltung im Parlament nahm der Nationalratspräsident nur noch als einfacher Zuhörer teil.

Wie berichtet schloss es die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) aus, an Sitzungen des für die Opfer des NS-Regimes eingerichteten Nationalfonds teilzunehmen, so lange diesem Rosenkranz vorstehe. Er sei aufgrund seiner Haltung und seiner politischen Äußerungen und Einstellungen nicht geeignet, diese Funktion auszuüben.

Die IKG sah sich dennoch außer Stande, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Und auch das Mauthausen-Komitee und dessen Vorsitzender Willi Mernyi haben im KURIER erklärt, dass sie an der Gedenkveranstaltung nicht teilnehmen wollen. Den Grund dafür erklärte Mernyi so: "Ich besuche keine Veranstaltung, bei der wir uns zum Kampf gegen Rechtsextremismus bekennen und so jemand (gemeint ist Rosenkranz, Anm.) dann nickt und applaudiert. Das ist für mich nicht schlüssig."