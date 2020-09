Anschober schließt Pflegeversicherung in dieser Periode aus

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat einer möglichen, ursprünglich vom Koalitionspartner ÖVP im Wahlprogramm ventilierten, Pflegeversicherung erneut eine klare Absage erteilt. "In dieser Legislaturperiode wird es mit Sicherheit keine Pflegeversicherung geben", sagte Anschober am Samstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Bei der Finanzierung der Pflege handle es sich um eine "budgetäre Verantwortung und Herausforderung", der sich die öffentliche Hand stellen müsse.