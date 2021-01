Anschober richtet Beraterstab zu psychosozialer Belastung ein

Die Auswirkungen der Krise, von Verunsicherung über die eigene Gesundheit, bis hin zu Sorgen über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen wirken sich belastend auf viele Menschen in Österreich aus, das zeigen diverse Studien. Laut einer jüngsten Studie der Donau Universität Krems leiden 26 Prozent der Bevölkerung in der Pandemie unter depressiven Symptomen, 18 Prozent an Schlafstörungen.