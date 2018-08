Ambros will FPÖ-Generalsekretär nach Beschimpfung nicht treffen

Nach der Gegenattacke seitens des FPÖ-Generalsekretärs Christian Hafenecker bekommt Wolfgang Ambros nun Rückendeckung von IG Autorinnen Autoren-Chef Gerhard Ruiss sowie von SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda. Der Künstler selbst, den Hafenecker plötzlich zum Gespräch auf ein Gulasch einladen wollte, nachdem er ihn und Reinhard Fendrich beschimpft hatte, lehnte dieses Treffen laut ORF Wien ab.

Der ehemalige Kulturminister verweist in einer Aussendung auf die Aufgabe der Kunst und von Künstlern, "die Gesellschaft zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Dass die FPÖ damit prinzipiell nicht umgehen kann, ist evident und verweist auf eine problematische einschlägige Tradition", so Drozda, der die Attacken auf Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich strikt zurückweist und dahinter - auch in Hinblick auf die jüngsten Klagsdrohungen etwa gegen den Autor Josef Winkler - ein diesbezügliches "System" bei der FPÖ ortet. "Auch in diesem Falle sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass Bundeskanzler Kurz und Kulturminister Blümel sich mit klaren Worten vor die angegriffenen KünstlerInnen stellen", fordert Drozda, der sich aber diesbezüglich "keinen Illusionen hingibt".