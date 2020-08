Als gäbs kein Corona: Die wundersame Lohnsteuer

Neben diesem Erklärungsansatz werden die Lohnsteuereinnahmen aber noch durch zwei weitere Effekte „gestützt“, sagt Kucsera: Das sind einmal die letztjährigen Pensionserhöhungen. Pensionisten leiden mitunter gesundheitlich gesehen unter der Corona-Krise, aber ihr Einkommen ist im Unterschied zu vielen aktiv Beschäftigten nicht eingebrochen.

Und dazu kommt – last but not least – das Körberlgeld für den Finanzminister aus der kalten Progression. Darunter versteht man, dass aufgrund der jährlichen Lohnanpassungen Arbeitnehmer mit der Zeit in immer höhere Steuerklassen rutschen. Der Finanzminister bekommt also aus diesem Titel automatisch mehr Lohnsteuer herein.

Zum Vergleich: Die Umsatzsteuer ist im ersten Halbjahr um 12,6 Prozent eingebrochen, das bedeutet einen Fehlbetrag gegenüber den ersten sechs Monaten 2019 von 1,87 Milliarden Euro. Auch die Einnahmen Blümels aus den Unternehmensgewinnen (Körperschaftssteuer) blieben um mehr als 1,5 Milliarden Euro (minus 41 %) zurück.