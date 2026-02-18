"Angesichts geopolitischer Lage": Van der Bellen für Wehrdienstverlängerung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich für eine Wehrdienstverlängerung aus. Van der Bellen, der in seiner Funktion auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, äußerte sich am Mittwoch in einem kurzen schriftlichen Statement erstmals zu der Wehrdienstdebatte. Keine Stellung bezog das Staatsoberhaupt zu einer möglichen Volksbefragung.

"Widereinführung der Milizübungen wichtig"

"Angesichts der geopolitischen Lage und zur Verbesserung der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten unterstütze ich als Oberbefehlshaber den Vorschlag der Kommission, durch eine Wehrdienstverlängerung eine bessere Ausbildung des Bundesheeres sicherzustellen", heißt es in dem Schreiben. "Aufbauend auf den Vorschlägen der Kommission ist die Wiedereinführung der Milizübungen wichtig." Die Wehrdienstkommission hatte im Jänner eine Verlängerung des Wehrdienstes sowie verpflichtende Milizübungen empfohlen.