"aktion leben" trauert um langjährige Präsidentin Getraude Steindl

36 Jahre lang engagierte sich Gertraude Steindl für "aktion leben" in Österreich. 1987 übernahm die promovierte Publizistin und Germanistin freiberuflich die Pressearbeit von "aktion leben", von 1992 bis 2000 war sie Pressesprecherin, von 2000 bis 2007 führte sie als Generalsekretärin die Geschicke des Vereins. Von 2010 bis 2019 stand sie dem Verein als Präsidentin vor - bis 2023 trug sie als Vizepräsidentin viel Verantwortung.

Nun ist "eine „Pionierin mit einem reichen Lebenswerk ist von uns gegangen", wird ihr Nachfolger als "aktion leben"-Präsident Johann Hager in einer Aussendung zitiert. "Sie hat für die schwangeren Frauen, Kinder und Familien in unserem Land sehr viel Positives bewirkt und ihr gesamtes Berufsleben in Österreich dem Thema Menschenwürde gewidmet. Gertraude Steindl wird fehlen – ihrer Familie, unserem Verein, uns persönlich", so Hager und Generalsekretärin Martina Kronthaler.

Steindl habe früh die "Bedrohungen der Würde von Menschen durch manche biomedizinischen Techniken erkannt" und setzte sich "stets wissenschaftlich gesicherten Begründungen gegen Forschung an nicht-einwilligungsfähigen Menschen ein". Zudem sei Steindl eine "eloquente und charmante Gesprächspartnerin" gewesen, so Hager.