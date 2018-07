AK-Chefin: „Husch-Pfusch bei Kassen landet vor Höchstgericht“

KURIER: Es gibt Unruhe im ÖAAB, auch Austritte. Sehen Sie die schwarzen Arbeitnehmer als Partner im Kampf gegen den 12-Stunden-Tag, oder ist Ihnen der ÖAAB zu regierungstreu?

Renate Anderl: Wie es um den ÖAAB insgesamt bestellt ist, kann ich nicht beurteilen. In der Arbeiterkammer haben wir die Christgewerkschafter klar auf unserer Seite, wenn es um die Anliegen der Beschäftigten geht, also beim 12-Stunden-Tag. Da passt kein Blatt Papier zwischen uns.

Beim 12-Stunden-Tag wird es jetzt doch keine Volksbefragung der SPÖ oder seitens des ÖGB geben. Werden Sie in der AK wenigstens eine Mitgliederbefragung dazu machen?

Wir haben unsere Mitglieder erst unlängst und ganz breit zu ihren Anliegen befragt. Fast 90 Prozent sagen, nein, sie brauchen den 12-Stunden-Tag nicht. Da tun wir jetzt sicher nichts mehr. Was wir aber machen, ist massive Aufklärungsarbeit. Was sind die Rechte der Arbeitnehmer, welche Rechtsfälle tauchen jetzt vermehrt auf? Und: Die Bundesregierung verspricht ja die Vier-Tage-Woche. Die gibt es zwar seit 20 Jahren, aber wenn es die Regierung will, wäre es auch sinnvoll, das ins Gesetz zu schreiben.

Was ist eigentlich so böse am 12-Stunden-Tag? In Ländern wie Dänemark gibt es den 13-Stunden-Tag.

Das stimmt so nicht. Er werden nicht 13 Stunden tatsächlich gearbeitet. Ein dänischer Arbeitnehmer arbeitet laut Eurostat um 100 Stunden weniger als ein Österreicher, weil dort etwa Überstunden gedeckelt wurden. Wir sind in Wahrheit Weltmeister bei den Überstunden und arbeiten insgesamt am drittlängsten in der EU. Aber statt Dank, werden die Arbeitnehmer vor den Kopf gestoßen.

Zerstört die Regierung die Sozialpartnerschaft?

Nein, aber schwächen wollen sie uns sehr wohl. Anders als der Regierung ist der Wirtschaft aber bewusst, was wir an der Sozialpartnerschaft haben. Da gibt es Themen in der Bildung oder bei der Digitalisierung, wo man schon zusammenkommt.

Stichwort Kassenreform: Wie sieht der AK-Widerstand aus?

Auch das ist eine Husch-Pfusch-Aktion. Die Kassenreform wird bestimmt vor dem Höchstgericht landen. Da geht es um den Eingriff in die Selbstverwaltung, aber auch um die Beitragsprüfung durch die Finanz. Beides dürfte verfassungswidrig sein.