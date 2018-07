Türkisblaues Spar-Gesetz: Chaostage bei Kassenfusion

Salzburger zum KURIER: „Das ist so etwas von dilettantisch. Fachleute werden nicht einbezogen, das schafft nur Unfrieden. Im Endeffekt herrscht Chaos und Stillstand auf dem Rücken der Versicherten.“ Und Salzburgers rote Kollegen in Niederösterreich und in der Steiermark, Jan Pazourek und Josef Harb, pflichten ihm bei.

„Die eine Reform gefährdet die andere Reform. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Wüste. Sie haben uns ein blaues Sparschwein hingestellt, dabei bräuchten wir genau jetzt dringend höhere Investitionen“, sagt Jan Pazourek, Generaldirektor der NÖ-Gebietskrankenkasse.

Ein internes Papier der Sozialversicherungsträger, das dem KURIER vorliegt, listet penibel auf, was alles durch den Ausgabenstopp gefährdet ist. Die wichtigsten Punkte:

Teurere Verträge unmöglich Die Länder und ihre Kassen wollen die Versorgung mit Allgemeinmedizinern und Kinderärzten verbessern, neue Formen der Gruppenpraxen einführen oder Ambulatorien ausbauen. Beispiel Landärzte: Höhere Honorare sollen Ärzte aufs Land zu locken. Vieles von dem ist unter dem Regime der Ausgabenbremse unmöglich.

Neue „Primärversorgung“ gefährdet Der Aufbau der neuen Gesundheitszentren, die Spitäler und Ambulanzen entlasten sollen, ist gefährdet. Damit wackelt ein Kernelement der Gesundheitsreform. Die Zentren kosten um 30 Prozent mehr, weil bei diesen auch mehr Leistungen und längere Öffnungszeiten angeboten werden als von den zuvor einzelnen Ärzten.

Mutter-Kind-Pass, Psychotherapie auf Krankenschein Ähnlich verhält es sich mit dem Ausbau des Mutter-Kind-Passes – Mehrkosten sind programmiert. Die Ärztekammer will aber keinen neuen Vertrag abschließen, weil die Honorare für die Untersuchung seit 1994 nicht erhöht wurden. Auch der Ausbau der Vorsorgeuntersuchungen oder die Mehrkosten für die Aufstockung der Psychotherapie auf Krankenschein um geplante 25 Prozent seien unter der Ausgabenbremse gefährdet bis unmöglich.

CT/MR-Vertrag läuft ausDie Wartezeiten bei CT und MR müssen sinken – so das politische Versprechen. Der Vertrag mit der Ärztekammer läuft aber Ende 2018 aus. Im internen Kassen-Papier steht: „Bereits durch den letzten Abschluss gab es durch die Aufhebung der Deckelung eine massive Steigerung des Honorarvolumens.“ Soll heißen: Nochmals steigende Honorare sind wegen der Ausgabenbremse unmöglich. Ergo: An den Wartezeiten dürfte sich wenig ändern.