AK-Chefin Anderl: "Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ÖVP egal"

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat die ÖVP kritisiert, die durch Sanktionen den Druck auf die Arbeitssuchenden erhöhen wolle, jeden Job in jedem Bundesland anzunehmen. Schon jetzt müssten Arbeitssuchende ohne Kinder eine Arbeit in einem anderen Bundesland annehmen, wenn eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird.

"Die ÖVP will offensichtlich mehr: Nämlich Arbeitssuchenden generell das Arbeitslosengeld streichen, wenn sie nicht auf eine freie Stelle in einem anderen Bundesland übersiedeln wollen", urteilte die AK-Präsidentin am Donnerstag in einer Aussendung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei der ÖVP dabei wohl egal.