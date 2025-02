48.600: Zahl der Studienanfänger auf Allzeithoch

An den öffentlichen Unis haben sich im Wintersemester 2024/25 so viele Studierende neu eingeschrieben wie nie:

Außerdem wird in den Leistungsvereinbarungen ein Schwerpunkt auf Maßnahmen für eine bessere Studierbarkeit gelegt. Durch die Personaloffensive in den Jahren 2019 bis 2021 - es wurden 500 zusätzliche Professuren bzw. äquivalente Stellen geschaffen - wurden laut Ministerium außerdem die Betreuungsverhältnisse verbessert, von rechnerisch 1:39 im Studienjahr 2017/18 auf zuletzt 1:34.

Plus auch an den Fachhochschulen

Einen deutlichen Zuwachs bei den Studienanfängerzahlen gab es durch den Ausbau der Studienplätze wie erwartet auch an den Fachhochschulen. Zuletzt waren es laut Ministerium 23.600 ordentliche Studienanfängerinnen und -anfänger, 13 Prozent mehr als im Wintersemester 2018 (fast 21.000). Schwerpunkt bei den seither knapp 3.000 zusätzlichen vom Bund finanzierten Anfängerplätzen war dabei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Noch einmal deutlicher als an den Unis ist an den FH auch das Plus bei den Studienabschlüssen ausgefallen, konkret zwischen 2016/17 und 2023/24 um ein Fünftel auf knapp 17.000.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sah das Hochschulsystem angesichts dieser Zahlen "auf Erfolgskurs". Mit Investitionen wie dem Fachhochschulausbau, der Verbesserung der Betreuungsverhältnisse an den Unis oder dem Ausbau der Studienbeihilfe sei in der vergangenen Legislaturperiode "ein attraktives und förderndes Umfeld für ambitionierte Studierende" geschaffen worden.