Würfel für Berlusconi sollen am Mittwoch fallen

Schon zum dritten Mal trat der zuständige Senatsausschuss in Rom am Donnerstag, zusammen, um über den Ausschluss Silvio Berlusconis zu beraten. Der Entschluss wurde aber nur auf kommenden Mittwoch vertagt. Dabei ist die Sache an sich klar: Laut geltendem Gesetz muss Italiens Ex-Premier, der rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, seinen Senatssitz verlieren. Heikel ist diese Entscheidung aber, weil die Drohung im Raum steht, dass Berlusconis Partei „Volk der Freiheit“ die Koalition von Premier Enrico Letta sprengen könnte.

Die Finanzmärkte nehmen diese Gefahr ernst: Wegen der drohenden Regierungskrise muss Italien Investoren höhere Zinsen bieten. Die Renditen für dreijährige Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr.