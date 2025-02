Während einer, laut Guardian, „dringend einberufenen, hitzigen Generalversammlung“ in der Vorwoche stimmten 53 Prozent der Anwesenden gegen eine Öffnung des Clubs für Frauen . Ihre Argumente: „Männer können sie selbst sein, ohne sich zu verstellen“, das Savile sei ‚vom Virus des woken Geistes befallen‘, und die „ Dynamik an der Bar und die Kameradschaft“ würde durch die Ankunft von weiblichen Mitgliedern beschädigt werden.

Zu sehen in Downton Abbey

Der Savile Club mit seiner Hemdenpflicht und dem Telefonierverbot gehört damit zu den letzten Bastionen traditioneller Gentlemen’s Clubs – aber er ist nicht allein. Auch der Travellers Club , der Beefsteak Club (ein beliebter Rückzugsort konservativer Parlamentsabgeordneter) oder der East India Club erlauben Frauen zwar als Gäste in Begleitung eines Mitglieds, verweigern ihnen jedoch die Mitgliedschaft.

Zur gleichen Zeit verließ Neame auch den Garrick Club . Kurz darauf sprachen sich dort 60 Prozent der Mitglieder für die Aufnahme von Frauen aus. Im Juli wurden die Schauspielerinnen Dame Judi Dench und Siân Phillips die ersten weiblichen Mitglieder in der 193-jährigen Geschichte des Clubs.

Der Buck’s Club (in dem der Buck Fizz erfunden wurde) kam für eine Eventreihe zuletzt besonders in die Kritik. Bei der „Nichtennacht“ werden junge Frauen eingeladen, vorzugsweise in ihren Zwanzigern. Während des Abends wechseln sie mit jedem Gang die Plätze.

Doch vielleicht suchen Frauen ohnehin andere Wege. In den vergangenen Jahren hat eine Reihe neuer Privatclubs eröffnet. Ihre Policy: Männer unerwünscht.