Putin prahlt nach Untersuchung: "Bin bei bester Gesundheit"

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Angaben bei bester Gesundheit. Er habe sich kürzlich im Krankenhaus durchchecken lassen, sagte er vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über seinen Zustand laut russischen Medien am Mittwoch beim Besuch einer Ausstellung.

Die Untersuchungen hätten zwei Tage in Anspruch genommen. "Gott sei Dank war alles gut", erklärte der 73-Jährige in Moskau.