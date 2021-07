Wirbel um Bericht über Brexit-Befürwortung der Queen

[Update: 15:54]

Ein Medienbericht über den angeblichen Wunsch von Queen Elizabeth II. nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU hat im Vereinigten Königreich für Aufregung gesorgt. "Queen unterstützt Brexit", titelte die auflagenstarke britische Boulevardzeitung The Sun am Mittwoch. "Die EU bewegt sich in die falsche Richtung", wurde die Königin unter Berufung auf eine anonyme "ranghohe Quelle" zitiert.