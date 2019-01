„Wir Palästinenser wollen unsere Geschichte selbst erzählen“

Oft seien die Menschen gar nicht selber schuld an ihrer einseitigen Sicht, sondern das Angebot an Informationen, das es über eine Region oder Gruppe gibt, glaubt Najjar. Wenn jemand anderer die Macht darüber hat, welche Geschichten über ein Volk erzählt werden, werden die Dinge oft vereinfacht, sagt Najjar. Die unterdrückte Frau, der gewaltbereite Mann. Dieses Narrativ werde durch Bilder gerechtfertigt.

Serien wie „Fauda“, eine Produktion, in der es um eine israelische Anti-Terror-Einheit im Westjordanland geht, findet Najjar „rassistisch“. „Es ist wie die Filme mit Cowboys und Indianern“, vergleicht die Filmemacherin.

Das mindeste, was man als Filmemacherin tun könne, sei, dass man seine eigene Geschichte selbst erzähle, sagt Najjar dem KURIER. Gekonnt verwebt sie in ihren Produktionen das Politische mit dem Privaten. „Ich will andere, realitätsgetreuere Bilder von palästinensischen Frauen zeigen. Ich will andere Bilder von Männern zeigen. Ich will unsere Häuser zeigen, die Leute hierhin einladen.“

Komplexe Charaktere

„Ein Dokumentarfilm beschreibt zwar eine Geschichte oder ein Problem. Aber er zeigt nicht die kleinen Dinge im Hintergrund, dabei sind die so wichtig.“ Deshalb macht Najjar Spielfilme und will die Komplexität der Charaktere beschreiben und ihre Lebensumstände.

Ihr Film „Eyes of a Thief“, den Najwa Najjar bei den Palästinensischen Filmtagen in Wien zeigte, basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Hauptdarsteller befindet sich auf der Suche nach seiner Familie. Alles spielt im Westjordanland, dort wurde auch gedreht.

Wenn in US- Filmen oder Serien Palästinenser vorkommen, dann oft in Verbindung mit religiöser Symbolik. Das findet die Filmemacherin Najjar schade: „Unser Kampf ist kein religiöser, sondern ein nationaler, es geht einfach um Land.“