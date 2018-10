Wikileaks-Gründer Assange blitzt mit Klage ab

Vor mehr als sechs Jahren flüchtete der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, in die Vertretung des südamerikanischen Landes in London, um sich einer Auslieferung nach Schweden und möglicherweise von dort in due USA zu entziehen.

Seitdem lebt er in der ecuadorianischen Botschaft, sieht sich aber zunehmend in seiner Freiheit eingeschränkt. Am Montag blitzte er mit seinem Ansinnen vor Ecuadors Justiz ab: Die Richterin Karina Martinez lehnte eine einstweilige Verfügung ab, die Assange gegen ein Verhaltensprotokoll beantragt hatte. Der Anwalt des Enthüllungsjournalisten will laut Medienberichten Berufung einlegen.