Zu dünn: Wieso eine Werbung der Modemarke Next jetzt verboten wurde

„Ungesund dünn“ – so lautet das Urteil der Werbeaufsichtsbehörde ASA über eine neue Kampagne von Next, dem größten und bekanntesten Modelabel Großbritanniens. Das Model sitzt dabei auf einem hohen Holzblock, blickt ernst in die Kamera.

Die Anzeige sei „unverantwortlich“ und ASA fordert Next auf künftig, dafür zu sorgen, dass die Bilder in ihren Anzeigen „verantwortungsvoll aufbereitet werden und die Models nicht als ungesund dünn dargestellt werden“.

„Weil die Pose, der Kamerawinkel und das Styling in der untersuchten Anzeige die Schlankheit der Beine des Models stark betonten, waren wir der Ansicht, dass die Anzeige den Eindruck erweckte, das Model sei ungesund dünn“, wird die Aufsichtsbehörde in mehreren britischen Medien zitiert.

Next hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Proportionen seien „ausgewogen“, wird das Unternehmen im Guardian zitiert, vor allem wenn man bedenkt, dass sie mit 175 cm recht groß ist. Next räumte jedoch ein, dass das Bild der Leggings digital verändert wurde, um sie länger aussehen zu lassen und „den Fokus auf das Produkt aufrechtzuerhalten“, aber gleichzeitig „jede Übertreibung ihrer Körperform zu vermeiden“.

Sprunghafter Anstieg von Essstörungen

Das Thema hat in England große Relevanz: In den jüngsten Jahren ist die Zahl der britischen Teenagerinnen, die an einer Essstörung erkranken, sprunghaft angestiegen. Die NGO Beat verzeichnet 300 Prozent mehr Anrufe als noch vor der Pandemie. Die Krankheit betrifft mittlerweile jede fünfte Teenagerin zwischen 17 und 19 Jahren. Insgesamt leiden rund 1,25 Millionen an der Krankheit.