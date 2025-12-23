Wiederverwendbare Rakete: Erneuter Rückschlag für China

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

China hat beim Test einer teilweise wiederverwendbaren Trägerrakete erneut einen Rückschlag erlitten. Die zweite Stufe der neuen Rakete vom Typ Langer Marsch 12A habe zwar bei ihrem Erstflug am Montag die geplante Umlaufbahn erreicht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die erste Stufe sei aber nicht erfolgreich geborgen worden. Der Flug war der zweite chinesische Fehlschlag bei dem Versuch, eine Raketenstufe nach dem Start zu landen und zu bergen.

China möchte zu SpaceX aufschließen Anfang des Monats war bereits die private Raketenfirma Landspace damit gescheitert, die erste Stufe ihrer Rakete Zhuque-3 zu landen. Die Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen gilt als entscheidend, um die Kosten für Starts ins All und den Transport von Satelliten zu senken. China möchte ⁠hier den Rückstand auf den US-Konzern SpaceX aufholen, der bei dieser Technologie führend ist. Das vom Tech-Milliardär Elon Musk gegründete Unternehmen beherrscht diese Fähigkeit seit mehreren Jahren. Mit seiner wiederverwendbaren Rakete Falcon 9 hat die SpaceX-Tochter Starlink ein Beinahe-Monopol bei Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn (LEO) aufgebaut.