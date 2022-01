Wie Russen den Alltag im System Putin überleben

Er galt als moderater Kritiker des Systems, das ihn nicht schätzte, aber in Ruhe arbeiten ließ. Doch damit sollte rasch Schluss sein, als Dmitry Gudkov ankündigte, bei den Parlamentswahlen im Herbst anzutreten. Politische Routine, meinte der inzwischen altgediente Duma-Abgeordnete – bis die Polizei seine Wohnung und auch die anderer Familienmitglieder stürmte.

An Gudkovs Vater schickten die Behörden eine klare Botschaft: Entweder ihr Sohn verlässt das Land, oder er bleibt im Gefängnis, so wie seine Tante. Man habe sie quasi als Geisel genommen, erzählt Gudkov, der in die Ukraine geflohen ist, der Deutschen Welle. Das System wolle keine unabhängigen Abgeordneten mehr in der Duma. Darum hätte man sich kritischer Stimmen entledigt: Die seien im Gefängnis wie Alexej Nawalny, im Exil, oder mundtot gemacht, wie mehrere kritische Medien.