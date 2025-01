WHO: Mindestens 70 Tote nach Angriff auf Krankenhaus im Sudan

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in El Fasher, Sudan, starben mindestens 70 Menschen, darunter Patienten und Begleiter.

Die Gesundheitsversorgung in Nord-Darfur ist stark eingeschränkt, da das angegriffene Krankenhaus das letzte funktionsfähige war. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt der Region Nord-Dafur im Sudan sind mindestens 70 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Angriffs sei das Hospital in El Fasher voll belegt gewesen, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Plattform X mit. Bei den Opfern handle es sich um Patienten und deren Begleiter. Wegen heftiger Bombardierungen sei die Gesundheitsversorgung in der Region bereits stark eingeschränkt gewesen, schrieb Tedros weiter. Bei der saudischen Einrichtung handelte es sich laut dem WHO-Chef um das "einzige noch funktionsfähige Krankenhaus in El Fasher". Es habe Dienstleistungen in den Bereichen Gynäkologie, Geburtshilfe, Innere Medizin, Chirurgie und Pädiatrie angeboten und ein Zentrum für Ernährungsstabilisierung gehabt.

Eine weitere Gesundheitseinrichtung in El Malha in Nord-Darfur sei am Vortag ebenfalls angegriffen worden, so Tedros. Dadurch sei die medizinische Grundversorgung der Einwohner und Vertriebenen unterbrochen worden.

"Frieden beste Medizin" "Wir fordern weiterhin die Einstellung aller Angriffe auf die Gesundheitsversorgung im Sudan und die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs zur raschen Wiederherstellung der beschädigten Einrichtungen", schrieb der WHO-Chef. Vor allem brauchten die Menschen im Sudan Frieden, betonte er. "Frieden ist die beste Medizin."

Das UNO-Menschenrechtsbüro hatte sich bereits seit Tagen wegen eines erwarteten Angriffs auf El Fasher gesorgt. Die Miliz RSF habe den Regierungstruppen ein Ultimatum gestellt, die Stadt El Fasher bis zum Nachmittag zu verlassen, hieß es in einer Mitteilung der UNO-Organisation in Genf vom Mittwoch. Die Armee wiederum habe Widerstand gegen einen Angriff bekräftigt. Das Menschenrechtsbüro appellierte an die Konfliktparteien, im Einklang mit internationalem Recht Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung zu ergreifen.

Machtkampf seit 2023 In dem seit April 2023 andauernden Machtkampf im Sudan kämpft De-Facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan gegen seinen früheren Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo und dessen Miliz RSF. Seit vergangenem Mai belagert die RSF El Fasher und hat auch schon das nahe gelegene Flüchtlingslager Samsam beschossen. El Fasher ist die letzte große Stadt in der Region, die noch unter Kontrolle der Regierungstruppen ist. Bei bisherigen Kämpfen wurde die Mehrheit der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in El Fasher zerstört. Auch die Versorgung der Bevölkerung wird nach Angaben von humanitären Gruppen immer schwieriger.