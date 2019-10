"Werden strenger sein": Griechenland will schnellere Abschiebungen

Bei einem Brand im chronisch überfüllten Lager Moria auf Lesbos war am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Moria ist für 3.000 Menschen ausgelegt, allerdings leben dort rund 13.000 Migranten. Die neue griechische Regierung kündigte daraufhin eine massive Verschärfung ihrer Migrationspolitik an. Sie will bis Ende 2020 insgesamt 10.000 Flüchtlinge in die Türkei zurückführen. Ankara hatte in der Vereinbarung vom März 2016 zugesichert, alle neu auf den griechischen Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen.