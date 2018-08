Wenn Schwule tanzen, wird es für Netanjahu eng

In diesem Jahr sorgte die Polizei der Heiligen Stadt wieder verstärkt für Sicherheit. Fanatiker sind hier immer bereit, den Teufel mit Messern anzugreifen. Doch in diesem Jahr war die Losung der LGBT-Verbände auf ihrer 17. Jerusalemer Parade: „Ohne Furcht!“ Rabbiner, Imame und Pfarrer protestierten eher mäßig. Die Parade aber war diesmal selbst Protest. Und die Furcht macht sich unter der weltlichen Führung in Israels Hauptstadt breit. Denn so plan- wie absichtslos machte sich die Regierung Benjamin Netanjahus in den letzten Wochen durch eine ganze Reihe problematischer Gesetze eine Menge Feinde.