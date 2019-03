Weiterer Palästinenser bei Protest an Grenze zu Gaza getötet

Bei den Protesten im Gazastreifen gegen die israelische Besatzung ist am Samstag ein weiterer Palästinenser getötet worden. Ein 17-Jähriger sei östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens am Oberkörper von tödlichen Schüssen der israelischen Armee getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas geführten Regierung in Gaza.

Zuvor waren dem Ministerium zufolge bereits ein 17- und ein 20-jähriger Palästinenser erschossen worden. Außerdem gebe es Dutzende Verletzte.