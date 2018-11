Weitere EU-Sanktionen gegen Russland: "Wird zu prüfen sein"

Nach dem jüngsten Gewaltausbruch im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wird die Europäische Union ( EU) laut Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) auch über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen müssen. Kneissl verwies am Dienstag in Berlin nach einem Gespräch mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas ( SPD) darauf, dass am 10. Dezember eine Sitzung der EU-Außenminister anstehe.