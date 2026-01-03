Weißes Haus stoppt Chip-Deal wegen China-Risiko

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) die Übernahme von Unternehmensteilen des US-Rüstungsspezialisten Emcore durch die US-Photonik-Firma HieFo untersagt.

Er begründete dies mit Bedenken wegen der nationalen Sicherheit: HieFo werde "von einem Bürger der Volksrepublik China kontrolliert" und könne "Maßnahmen ergreifen, die die nationale Sicherheit der USA zu beeinträchtigen drohen".