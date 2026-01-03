US-Gericht: Verbot für Waffentragen in Kalifornien verfassungswidrig
Urteil: Offenes Tragen von Waffen wird als "Teil der Geschichte und Tradition dieser Nation" angesehen.
Ein US-Berufungsgericht hat das in weiten Teilen Kaliforniens geltende Verbot, Schusswaffen offen zu tragen, für verfassungswidrig erklärt.
"Die historischen Quellen belegen unmissverständlich, dass das offene Tragen Teil der Geschichte und Tradition dieser Nation ist", hieß es in der Urteilsbegründung vom Freitag (Ortszeit). Die Richter bezogen sich dabei auf eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2022.
Diese hatte als neuen Maßstab festgelegt, dass Waffengesetze mit der historischen Tradition der Regulierung im Land übereinstimmen müssen. Das Verbot betrifft Bezirke mit mehr als 200.000 Einwohnern und damit etwa 95 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates.
Kommentare