US-Gericht: Verbot für Waffentragen in Kalifornien verfassungswidrig

Ein US-Berufungsgericht hat das in weiten Teilen Kaliforniens geltende Verbot, Schusswaffen offen zu tragen, für verfassungswidrig erklärt.

"Die historischen Quellen belegen unmissverständlich, dass das offene Tragen Teil der Geschichte und Tradition dieser Nation ist", hieß es in der Urteilsbegründung vom Freitag (Ortszeit). Die Richter bezogen sich dabei auf eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2022.