200 Prozent auf Weine: Was Trumps Zoll-Keule für Österreichs Winzer bedeutet

Winzerin Dorli Muhr aus Prellenkirchen (Carnuntum) wurde mit ihrem Rotwein als erste Frau aus Österreich in die Liste der 100 besten Weingüter der Welt aufgenommen. Sie sagt: „Die US-Händler wissen auch noch nicht, was wirklich genau passiert. Die Importeure stellen momentan alles ‚on hold‘. Das schmerzt jeden einzelnen Winzer, aber niemand wird daran zugrunde gehen. Dafür ist unsere Branche viel zu zersplittert.“

Ein „großer Preiskampf“ in Europa sei dennoch absehbar. Neben den angedrohten US-Zöllen sind daran die Überproduktion in Europa und die sinkende Wein-Nachfrage bei der jüngeren Generation schuld. Muhr: „Da bleibt jetzt ganz viel Wein in Europa. Leidtragende sind auch die Weinliebhaber in den USA. Jetzt haben sie schon keine Eier, jetzt kommt auch noch kein Wein.“