In dem seit Monaten schwelenden Streit mit Mexiko über die Wasserversorgung für die Landwirtschaft hat die US-Regierung nach eigenen Angaben eine Einigung mit dem Nachbarstaat erzielt. Die Übereinkunft ziele darauf ab, den "derzeitigen Wasserbedarf der amerikanischen Bauern und Viehzüchter zu decken", erklärte das US-Landwirtschaftsministerium am Freitag (Ortszeit). Demnach soll Mexiko bereits ab kommender Woche rund 249 Millionen Kubikmeter Wasser an die USA umleiten.

Der Plan solle Ende Jänner finalisiert werden. US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins fügte hinzu, Landwirte im an Mexiko angrenzenden Süden von Texas hätten unter der "Ungewissheit" durch den Wassermangel gelitten, würden nun aber die ihnen zugesagten Ressourcen erhalten. Übereinkunft unter Androhung von Zöllen Rollins ergänzte, sollte Mexiko sich jedoch erneut nicht an seine vertraglichen Verpflichtungen halten, behielten sich die USA das Recht vor, zusätzliche Strafzölle in Höhe von fünf Prozent zu erheben. Mit einem solchen Zollaufschlag hatte bereits US-Präsident Donald Trump gedroht.