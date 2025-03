USA: Mexiko habe Verpflichtungen nicht eingehalten

Zur Begründung seiner Ablehnung erklärte das Außenministerium, Mexiko sei wiederholt seinen Verpflichtungen im Zuge einer 1944 geschlossenen Vereinbarung über Zuteilungen von Wasser der Flüsse Rio Grande und Colorado River nicht nachgekommen. Das habe verheerende Auswirkungen auf die US-Landwirtschaft, insbesondere im Rio-Grande-Tal.

Politiker und Landwirte aus dem US-Bundesstaat Texas haben dem unter Dürre leidenden Nachbarland Mexiko wiederholt vorgeworfen, seinen Verpflichtungen bei Wasserzuteilungen nicht nachzukommen. So machen sie Mexiko dafür verantwortlich, dass vor einem Jahr die letzte Zuckerfabrik in Südtexas schließen musste. "Die Landwirte in Texas stecken wegen Mexikos Nichteinhaltung (des Abkommens) in der Krise", schrieb Senator Ted Cruz am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst X.