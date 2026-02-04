Massiver Stellenabbau: Bekannte US-Zeitung muss Ressort schließen

Die Zeitung Washington Post streicht einem Insider zufolge im Zuge eines weit reichenden Stellenabbaus ihr Sportressort und ihre Auslandsberichterstattung zusammen. "Wir werden das Sportressort in seiner jetzigen Form schließen", sagte Chefredakteur Matt Murray dem Insider zufolge am Mittwoch in einer Videokonferenz mit der Belegschaft. "Alle Ressorts sind betroffen", sagte Murray laut einem Reuters vorliegenden Transkript.

Qualität der Berichterstattung gefährdet

"Politik und Regierung wird unser größter Desk bleiben und für unsere Nutzerbindung und das Wachstum der Abonnentenzahlen von zentraler Bedeutung sein." Eine Stellungnahme der Zeitung lag zunächst nicht vor.