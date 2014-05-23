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Otmar Karas (ÖVP)
Pro: Der Routinier
Karas (56) ist inhaltlich firm, weil er seit 1999 im EU-Parlament sitzt. Entsprechend gut ist er in Europa vernetzt. Er vermittelt glaubwürdig, dass ihm an der Union viel liegt. Umstritten ist: Karas präsentiert sich de facto als unabhängiger Parlamentskandidat (kein Logo seiner Partei auf den Wahl-Plakaten), obwohl er Frontmann der ÖVP ist.

© APA/GEORG HOCHMUTH

EU-Wahl
05/23/2014

Was spricht für, was gegen die Kandidaten?

von Karin Leitner, Maria Kern

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: KAR

© Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

EU-WAHL PRESSEFRÜHSTÜCK: KARAS

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EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: FRE

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EU-WAHL: EUGEN FREUND KOCHT MIT PROMINENTEN AUS SE

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EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: VIL

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EU-WAHLKAMPF ABSCHLUSS DER FPÖ: VILIMSKY

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EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: LUN

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Austrian Green party top candidate for EU election

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EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: MLI

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

NATIONALRAT: STROLZ / MLINAR

| Stand: 05/23/2014, 07:11