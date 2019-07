Wandel: Deutsche Grüne in neuer Rolle

Ihre Wurzeln:

Entstehung aus der Gesellschaft heraus bzw. aus der Studentenbewegung, der 1968er Jahre; die sich in der Umwelt-, Anti-Atomkraft-, Friedens- und Frauenbewegungen fortsetzen.

Grüne Schlüsselereignisse:

Demonstrationen gegen den „NATO-Doppelbeschluss“ und Bürgerinitiativen gegen Atomkraftwerke wie Wyhl (1975), Brokdorf (1976) oder Grohnde (1977) sowie den schnellen Brüter in Kalkar (1977). Oft eskalieren die Proteste gewaltsam wie bei den Protesten gegen die Frankfurter Startbahn West (1981) oder die Uran-Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, Bayern (1985). Am Bohrloch des geplanten Endlagers in Gorleben rufen Demonstranten 1980 die "Republik freies Wendland" aus, ein Hüttendorf, das von der Polizei geräumt wird.

Weg in die Parlamente:

Daniel Cohn-Bandit, einer der Köpfe der Pariser Studentenbewegung von 1968, zieht es an die Spitze der linksradikalen Sponti-Bewegung in Frankfurt. Ab 1978 engagiert er sich für die Grünen und verwandelt sich mit Joschka Fischer in eine der wichtigsten Stimmen des „Realo-Flügels“. Ihre Gegner sind die Öko-Fundis, die eine Regierungsbeteiligung grundsätzlich ablehnen. Fischer und Cohn-Bendit setzen sich durch: In Bremen sind die Grünen 1979 erstmals in einem Landesparlament. Mit Sonnenblumen, Zweigen einer umweltkranken Tanne und in Wollpullovern ziehen 28 Abgeordnete mit 5,6 Prozent schließlich 1983 auch in den Plenarsaal in Bonn ein.

Grüne Wiedervereinigung:

Bei der Bundestagswahl 1990 scheitert die Grüne Partei, die der Wiedervereinigung skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, in Westdeutschland. Dagegen ist das in Ostdeutschland angetretene Bündnis 90 im Parlament vertreten. Viele radikale Linke verlassen die Partei. Die Fusion von Grünen und Bündnis 90 rückt die Grünen in die politische Mitte.1994 gelingt der Wiedereinzug in den Bundestag.

Anti-Establishment-Faktor:

Klappernde Stricknadeln im Plenarsaal, Joschka Fischer tritt einst in Jeans und Turnschuhen sein Amt als Umweltminister in Hessen an.

Wunde Punkte:

- Regierungsbeteiligung 1998 und Zustimmung zu Bundeswehreinsätzen entgegen ihrer pazifistischen Tradition

- Kontroverse um Veggietag im Wahlprogramm 2013 befördert Image als "Bevormundungspartei"

Machtfaktor:

1998 erste rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD) mit Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer.

2019: Die Grünen liegen seit den Wahlerfolgen bei den vergangenen Landtagswahlen in Bayern (17,5 Prozent) und Hessen (19,8 Prozent) in Umfragen konstant vor der SPD. Nach der EU-Wahl überholen sie in Umfragen kurzfristig sogar die CDU als stärkste Kraft im Land.

Beste Ergebnisse (bei bundesweiten Wahlen):

- Bundestagswahl 2009: 10,7 %

- Europawahl 2019: 20,5 %

Push-Faktoren: Bewusstsein für Klimaschutz, Fridays-for-Future-Bewegung, die Schwäche der Großen Koalition und neues Spitzenpersonal. Robert Habeck und Annalena Baerbock vertreten realpolitische Positionen, das kommt auch in der bürgerlichen Mitte an.