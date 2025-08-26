Rekord-Waldbrände in Europa: Fläche größer als Zypern vernichtet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der Europäischen Union haben Waldbrände in diesem Jahr bisher mehr als eine Million Hektar Land vernichtet - so viel wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006. Bis Dienstag wurden nach Daten des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS 1.028.000 Hektar von Bränden zerstört – eine Fläche, die größer ist als Zypern. Der bisherige Höchstwert wurde im Jahr 2017 erreicht, damals verbrannte eine Fläche von rund 998.000 Hektar.

Spanien und Portugal am stärksten von Waldbränden betroffen Am stärksten betroffen sind Spanien und Portugal. Auf die beiden Länder entfallen zusammen rund zwei Drittel der in der EU verbrannten Fläche. Die EFFIS-Daten zeigen einen starken Anstieg der Waldbrände zwischen dem 5. und 19. August. Dieser Zeitraum fällt ungefähr mit einer 16-tägigen Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel zusammen. Die Hitzewelle, die vergangene Woche endete, fachte die Brände an. In beiden Ländern kamen mindestens acht Menschen ums Leben. Zudem mussten Bahn- und Straßenverbindungen gesperrt werden.