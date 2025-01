Diese verbreiteten sich nach einem Bericht der in London ansässigen Organisation Centre for Information Resilience, über den auch das Nachrichtenportal Politico berichtete.

Am letzten Tag des Wahlkampfs für die Präsidentenstichwahl in Kroatien wurde am Freitag die Stimmung durch Spekulationen über den Einfluss prorussischer Bots aufgeheizt.

Darin wird auf ein koordiniertes Netzwerk von prorussischen, Anti-NATO- und Anti-EU-Fake-Profilen zur Unterstützung des Amtsinhabers Zoran Milanović hingewiesen. Der Herausforderer von Milanović, Dragan Primorac, nutzte den Bericht, um zu kritisieren, dass der Amtsinhaber für ausländische Interessen arbeitet, weshalb die kroatische Souveränität in Gefahr sei. "Warum erhält Zoran Milanović so viel Unterstützung und Hilfe durch Bots, Pressemitteilungen und Artikel, die in wichtigen russischen Medien veröffentlicht werden? Was erwarten all jene, die ihn unterstützen, im Gegenzug?", betonte Primorac laut der Nachrichtenagentur Hina bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Die Schlüsselfrage, die wir vor dem Ende der Präsidentschaftswahlen beantworten müssen, lautet: Wessen Interessen dient Zoran Milanović?", fügte Primorac hinzu.

Milanović betonte in einer Reaktion auf den Bericht, dass "diese Leute Intrigen spinnen, andere verwirren und irreführen". In einem Interview mit dem Nachrichtenportal Index.hr sprach er von "modernen Mafia". Auf seiner Facebook-Seite schrieb er in Anspielung auf seinen Herausforderer: "Ihm helfen verlogene britische Quasi-Analysten und moderne Mafiosi, die die Sicherheit des kroatischen Volkes bedrohen".