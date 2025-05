Waffenruhe im Kaschmir-Konflikt: Indien meldet "erste ruhige Nacht"

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe mit Pakistan im Kaschmir-Konflikt hat Indien eine "erste ruhige Nacht" gemeldet. "Die Nacht blieb weitgehend friedlich in Kaschmir und anderen Gebieten entlang der internationalen Grenze", erklärte die indische Armee am Montag. "Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet." Es sei somit "die erste ruhige Nacht in den letzten Tagen" verzeichnet worden.

Nach der Eskalation des Konflikts mit Pakistan in der Kaschmir-Region hatten sich Indien und Pakistan am Samstag auf eine Feuerpause geeinigt. Sie erwies sich zunächst aber als brüchig. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben. Am Sonntag beruhigte sich die Lage dann.