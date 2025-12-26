Waffenlieferungen an Taiwan: China verhängt Sanktionen gegen US-Unternehmen

China hat ⁠wegen Waffenverkäufen an Taiwan Sanktionen gegen zehn Einzelpersonen und 20 US-Rüstungsfirmen verhängt. Betroffen ist unter anderem die Boeing-Niederlassung in St. Louis, wie das Außenministerium in Peking am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge werden alle Vermögenswerte der betroffenen Unternehmen und Personen in China eingefroren. Zudem sei es chinesischen Organisationen und Einzelpersonen untersagt, mit ⁠ihnen Geschäfte zu machen.