Waffenlieferungen an Taiwan: China verhängt Sanktionen gegen US-Unternehmen
Unter den sanktionierten Betrieben ist auch die Boeing-Niederlassung in St. Louis.
China hat wegen Waffenverkäufen an Taiwan Sanktionen gegen zehn Einzelpersonen und 20 US-Rüstungsfirmen verhängt. Betroffen ist unter anderem die Boeing-Niederlassung in St. Louis, wie das Außenministerium in Peking am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge werden alle Vermögenswerte der betroffenen Unternehmen und Personen in China eingefroren. Zudem sei es chinesischen Organisationen und Einzelpersonen untersagt, mit ihnen Geschäfte zu machen.
Keine Einreise nach China
Die sanktionierten Personen dürften darüber hinaus nicht mehr nach China einreisen, hieß es weiter. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und lehnt offizielle Kontakte anderer Staaten zu der Inselrepublik strikt ab.
