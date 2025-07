Erste Gesprächsrunde zwischen Hamas und Israel ergebnislos

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, er habe der israelischen Delegation bei den Waffenruhegesprächen in Doha "klare Anweisungen" erteilt. Man arbeite daran, einen Deal zustande zu bringen, "zu den Bedingungen, denen wir zugestimmt haben", so der israelische Regierungschef. Dabei handelt es sich um einen Vorschlag, den der von Trump beauftragte US-Vermittler Steve Witkoff ausgearbeitet hat.

Trump: "Könnten es diese Woche schaffen"

US-Präsident Donald Trump hofft jedenfalls auf einen Gaza-Deal noch in dieser Woche. "Ich glaube, wir stehen kurz vor einer Einigung zu Gaza. Wir könnten es diese Woche schaffen", sagte der Republikaner vor Journalisten am Sonntag (Ortszeit). Er trifft am Montag um 18.30 Uhr (Ortszeit) auf Netanyahu, wie das Weiße Haus bestätigte. Geplant ist eine Begrüßung und anschließendes Abendessen. Es ist bereits das dritte Treffen zwischen den beiden engen Verbündeten in sechs Monaten.

Medienberichten zufolge sieht der jüngste Vorschlag für einen Deal die Freilassung von zunächst zehn lebenden Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge vor. Nach israelischem Erkenntnisstand sind noch mindestens 20 Geiseln am Leben. Der Status von zwei Entführungsopfern ist unklar. Zudem befinden sich noch die Leichen von 28 Verschleppten in Gaza.