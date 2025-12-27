Vor Trump-Treffen: Selenskij berät sich mit Kanada und Europäern

Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump wird der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit seinen Verbündeten in Kanada und Europa über die Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges beraten. "Wir sind derzeit auf dem Weg nach Florida in den Vereinigten Staaten", sagte Selenskyj am Samstag in einem über eine Messenger-App geführten Gespräch mit Journalisten. "Unterwegs werden wir einen Zwischenstopp in Kanada einlegen."

Er werde mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney zusammentreffen, sagte Selenskyj. "Gemeinsam planen wir, online mit europäischen Staats- und Regierungschefs zu sprechen." Am Sonntag will der ukrainische Präsident dann mit Trump auf dessen privatem Anwesen Mar-a-Lago in Florida über eine von Kiew überarbeitete Version des US-Plans zur Beendigung des Krieges sprechen. Mit Blick auf die Gespräche mit Trump erklärte Selenskij, die Ukraine habe ihre "roten Linien". Er sei aber sicher, dass ein Kompromiss gefunden werden könne.