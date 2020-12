Von der Leyen und Johnson: Gemeinsames Dinner soll Brexit retten

Die Uhrzeit für das womöglich letzte Spitzentreffen im Ringen um einen Brexit-Handelspakt von EU und Großbritannien steht nach BBC-Informationen fest. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson würden sich am Mittwoch um 19.00 britischer Zeit - also um 20.00 Uhr MEZ - in Brüssel zum Abendessen treffen. Das schrieb die gut vernetzte BBC-Journalistin Laura Kuenssberg am Mittwoch auf Twitter.