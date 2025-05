Juncker zu "Pfizergate": "Ich habe auch SMS gelöscht"

Auch der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat an ihn gerichtete SMS gelöscht. "Ich habe während meiner Amtszeit als Kommissionspräsident viele Handynachrichten von Regierungschefs und von Europaparlamentariern auch gelöscht", sagte Juncker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Luxemburg. "Das ist also kein ungewöhnlicher Vorgang in der Kommission."