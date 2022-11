"Vogue"-Bericht über Hochzeit im Weißen Haus sorgt für Ärger

Die Fotos waren in der Woche vor der Hochzeit im Weißen Haus aufgenommen worden. Von der eigentlichen Hochzeit am vergangenen Samstag war die Presse ausgeschlossen worden. Die 28-jährige Naomi und ihr Partner Peter Neal hätten beschlossen, dass das Fest unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden solle, hieß es im Vorfeld. Umso größer war nun die Überraschung über den Vogue-Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. In dem Text geht es unter anderem um die Hochzeitsvorbereitungen. "Wie jedes kleine Mädchen hatte ich eine Vision in meinem Kopf - ich liebte das Kleid von Grace Kelly", wird die 28-Jährige von der Vogue zitiert.