USA wollen Verhütungsmittel im Wert von 9,7 Millionen Dollar vernichten

Von Heidi Wedel

Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit HIV oder AIDS. Jedes Jahr sterben etwa 630.000 Menschen an den Folgen dieser Krankheit.

Der Human Immunodeficiency Virus - kurz HIV - schwächt das Immunsystem und kann unbehandelt zu AIDS führen.

Im Jahr 1961 wurde die United States Agency for International Development (USAID) gegründet, als Teil der US-Außenpolitik zur Unterstützung internationaler Entwicklungsprojekte. Besonders engagierte sich USAID in Bereichen der globalen Gesundheitsversorgung - unter anderem Programme zur HIV-Prävention und den Ausbau medizinischer Grundversorgung in der ganzen Welt.